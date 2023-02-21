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Biletov Alexandr
Biletov Alexandr
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1856
Дата смерти
07.10.1913
Пол
Мужской
Отец
Biletov Appolon
1816 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1856
Отец:
Biletov Appolon
Мать: не указана
Смерть
07.10.1913
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