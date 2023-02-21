Карпова (Небольсинa) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Небольсинa) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Рогачева Свитыч Верa Павловнa

Отец ребёнка: Карпов Павел Иванович

Бракосочетание
05.06.1853

Муж: Карпов Павел Иванович

Супруг(-а): Екатерина Алексеевна Карповa (Небольсинa)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Карпов Евтихий Павлович

Отец ребёнка: Карпов Павел Иванович

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворянка, православная
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