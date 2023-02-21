Карпова (Небольсинa) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Рогачева Свитыч Верa Павловнa
Отец ребёнка: Карпов Павел Иванович
Бракосочетание
05.06.1853
Супруг(-а): Екатерина Алексеевна Карповa (Небольсинa)
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Карпов Павел Иванович
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворянка, православная