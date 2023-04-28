Антонова (Данилова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Данилова) Надежда

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.06.1993

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1993

Отец: Данилов Александр

Мать: Данилова Татьяна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Юрий

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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