Антонова (Данилова) Надежда
Место рождения
Дата рождения19.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1993
Отец: Данилов Александр
Мать: Данилова Татьяна
Рождение ребёнка
17.01.2015
Рождение ребёнка
17.09.2017
Рождение ребёнка
20.04.2021
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Юрий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно