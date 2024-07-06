Забродина Белобородова Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забродин Ефим Давидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Далина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Сын: Белобородов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: не указан