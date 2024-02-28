Симеон Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ильина

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Меланья Симеонова

Мать ребёнка: Марья Ильина

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никифор Симеонов

Мать ребёнка: Марья Ильина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Николай Симеонов

Мать ребёнка: Марья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Трофим Симеонов

Мать ребёнка: Марья Ильина

Смерть
Неизвестно

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