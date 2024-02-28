Симеон Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ильина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Меланья Симеонова
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никифор Симеонов
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
1817
Сын: Николай Симеонов
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Трофим Симеонов
Мать ребёнка: Марья Ильина
Смерть
Неизвестно