Бедрина Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Потанина Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясинская Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маршинина Лидия Никитична
Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно