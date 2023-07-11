Бедрина Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедрина Мария Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Потанина Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бедрин Федор Никитович

Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясинская Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маршинина Лидия Никитична

Отец ребёнка: Бедрин Никита Федорович

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедрин Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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