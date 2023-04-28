Скоркина (Братских) Светлана Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Братских Алексей
Рождение ребёнка
30.06.1966
Сын: Скоркин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Скоркин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Ольга -
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоркина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Скоркин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоркин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Скоркин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоркин Николай