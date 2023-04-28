Скоркина (Братских) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоркина (Братских) Светлана Алексеевна

Скоркина (Братских) Светлана Алексеевна

Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братских Алексей

Мать: Братских Ольга Васильевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.06.1966

Сын: Скоркин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Скоркин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Ольга -

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоркина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Скоркин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоркин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Скоркин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоркин Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close