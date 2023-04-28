Адоевский Родион Стефанов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Адоевский Стефан Трифонов
Мать: Адоевская Агрипина ?
Бракосочетание
1886
Жена: Адоевская ? ?
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Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Адоевская ? ?
Бракосочетание
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адоевская ? ?
?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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