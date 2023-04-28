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Адоевский Родион Стефанов

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Адоевский Стефан Трифонов

Мать: Адоевская Агрипина ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1886

Жена: Адоевская ? ?

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Рождение ребёнка
1887

Сын: Адоевский Яков Иродионов

Мать ребёнка: Адоевская ? ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1907

Жена: Адоевская Ефросиния Яковлева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адоевская ? ?

?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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