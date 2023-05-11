Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1798 и 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1798 и 1799
Отец: Еремеев Максим Федорович
Мать: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820
Сын: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Еремеев Андрей Львович/Леонтьевич
Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Еремеева Марфа Львовна/Леонтьевна
Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Еремеев Сергей Львович/Леонтьевич
Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193-8 ревизия
Смерть
Неизвестно