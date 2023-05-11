Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1798 и 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799

Отец: Еремеев Максим Федорович

Мать: не указана

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820

Сын: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Еремеев Андрей Львович/Леонтьевич

Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Еремеева Марфа Львовна/Леонтьевна

Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Еремеев Сергей Львович/Леонтьевич

Мать ребёнка: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

ЦАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193-8 ревизия
Смерть
Неизвестно
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