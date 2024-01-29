Иванников Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти12.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванникова Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Иванникова Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Иванников Архип Сергеевич
Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна
Смерть
12.09.1918