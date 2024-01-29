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Иванников Сергей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

12.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова -- Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванникова Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Иванникова Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Иванников Архип Сергеевич

Мать ребёнка: Иванникова -- Вера Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
12.09.1918
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

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