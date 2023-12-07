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Елена Гавриловна
Елена Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гавриил Фирсов
1823 г.р.
Мать
Наталья Ивановна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Гавриил Фирсов
Мать:
Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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