Науменко (Уланова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Уланова) Галина Ивановна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Уланов Иван Степанович

Мать: Уланова Мария Андреевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Тужилина Олеся Петровна

Отец ребёнка: Науменко Пётр Павлович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Пётр Павлович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Пётр Павлович

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