Науменко (Уланова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Уланов Иван Степанович
Мать: Уланова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Тужилина Олеся Петровна
Отец ребёнка: Науменко Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Науменко Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно