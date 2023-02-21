Фунтикова (Елистратова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунтикова (Елистратова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Елистратов Тимофей

Мать: не указана

крестьянка сельца Рыковки
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1901

Сын: Фунтиков Семен

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фунтиков Иван

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
21.09.1911

Дочь: Андреева Анна

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Тула, город Тула, Тульская область
Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фунтиков Иван

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Рождение ребёнка
1917

Сын: Фунтиков Михаил

Отец ребёнка: Фунтиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунтиков Иван

Смерть
Неизвестно
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