Фунтикова (Елистратова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Елистратов Тимофей
Мать: не указана
крестьянка сельца Рыковки
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фунтиков Семен
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фунтиков Иван
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
21.09.1911
Дочь: Андреева Анна
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Тула, город Тула, Тульская область
Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Фунтиков Иван
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Рождение ребёнка
1917
Сын: Фунтиков Михаил
Отец ребёнка: Фунтиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фунтиков Иван
Смерть
Неизвестно