Дресвяников Трофимка Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Дресвяников Алешка Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Малашко Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. на раменье на р. Мурлёвке, Россия
Рождение ребёнка
1640
Сын: Дресвяников Осип Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно