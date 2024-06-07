Дресвяников Трофимка Алексеевич Около 1610 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Трофимка Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Дресвяников Алешка Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Малашко Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. на раменье на р. Мурлёвке, Россия
Рождение ребёнка
1640

Сын: Дресвяников Осип Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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