Норкина Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкина Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1970

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1970

Отец: Норкин Михаил Георгиевич (Егорович)

Мать: Зуйкова Людмила

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