Скороходов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Скороходов Яков Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Юрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1960