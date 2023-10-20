Скороходов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Скороходов Яков Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1960
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