Барышникова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1929
Дочь: Барышникова Валентина Глебовна
Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1931
Дочь: Барышникова Мария Глебовна
Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Барышникова Маргарита Глебовна
Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Барышникова Тамара Глебовна
Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Барышникова Нина Глебовна
Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно