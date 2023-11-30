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Барышникова Анна Петровна

Место рождения

Костино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

16.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1929

Дочь: Барышникова Валентина Глебовна

Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1931

Дочь: Барышникова Мария Глебовна

Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Барышникова Маргарита Глебовна

Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Барышникова Тамара Глебовна

Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович

Костино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Барышникова Нина Глебовна

Отец ребёнка: Барышников Глеб Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Глеб Иванович

Смерть
Неизвестно
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