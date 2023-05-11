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Баксанов Кондратий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Баксанов Матвей

Мать: Аксинья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Баксанов Илья

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бушмелева Ксения

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Ирина Петровна

Смерть
1886
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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