Баксанов Кондратий
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Баксанов Матвей
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Баксанов Илья
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бушмелева Ксения
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баксанова Ирина Петровна
Смерть
1886