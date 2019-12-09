Ситдикова Асия Махмудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова Асия Махмудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1957

Дата смерти

09.12.2019

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1957

Отец: Ситдиков Махмуд

Мать: Брундукова Диляра

Бракосочетание
21.03.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1982

Дочь: Камилова Камила Рамильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1983

Дочь: Чикаева София Рамильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.2019
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