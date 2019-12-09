Ситдикова Асия Махмудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1957
Дата смерти09.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1957
Отец: Ситдиков Махмуд
Мать: Брундукова Диляра
Бракосочетание
21.03.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1982
Дочь: Камилова Камила Рамильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1983
Дочь: Чикаева София Рамильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2019