Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти05.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Родилась в г.Ташкент
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Звягин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Звягин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2000