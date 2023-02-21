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Татьяна Тихоновна
Татьяна Тихоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тихон Андреевич
1875 г.р.
Мать
Татьяна Андреевна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Тихон Андреевич
Мать:
Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно
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