Субботина (Плеханова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Плеханова) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плеханов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Белкина Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович

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