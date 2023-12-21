Субботина (Плеханова) Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плеханов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Белкина Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Субботин Семен Филипович