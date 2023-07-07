Кайгородцева (Шереметьева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шереметьев Иван
Рождение ребёнка
22.06.1949
Дочь: Кайгородцева Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайгородцев Афанасий
Смерть
Неизвестно