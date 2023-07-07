Кайгородцева (Шереметьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева (Шереметьева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шереметьев Иван

Мать: Шереметьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1949

Дочь: Кайгородцева Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Кайгородцев Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородцев Афанасий

Смерть
Неизвестно
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