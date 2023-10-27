Медовикова Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедовикова Неонила

Медовикова Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Медовиков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Медовиков Николай

Рождение ребёнка
1903

Сын: Медовиков Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Медовиков Николай

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Белых Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Медовиков Николай

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close