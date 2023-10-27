Медовикова Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Медовиков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Медовиков Николай
Рождение ребёнка
1903
Сын: Медовиков Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Медовиков Николай
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Белых Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Медовиков Николай
Смерть
1945