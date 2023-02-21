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Haag Adolf
Haag Adolf
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1931
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Haag Ludwig
1883 г.р.
Мать
Haag (Kron) Elisabeth
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Отец:
Haag Ludwig
Мать:
Haag Elisabeth
Смерть
Неизвестно
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