Карпецкая Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпецкая Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпецкая Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Карпецкий Иван Михайлович

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпецкий Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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