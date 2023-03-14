Акилина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Фурасев (фураев) Александр Федоров
Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич
д.Ильпанур
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.
Дочь: Сысоева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899
Дочь: Ярыгина Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно