Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Максимовна

Акилина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Сын: Фурасев Николай Федоров

Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Сын: Фурасев (фураев) Александр Федоров

Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

д.Ильпанур
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.

Дочь: Сысоева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899

Дочь: Ярыгина Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурасев (фураев) Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close