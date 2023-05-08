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Луканин Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1922

Дата смерти

15.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922

Отец: Луканин Иван Филиппович

Мать: Луканина- Пульхерия Архиповна

Рождение ребёнка
25.04.1949

Сын: Луканин Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова-Луканина Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна

Смерть
15.07.1977
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