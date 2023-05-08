Луканин Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1922
Дата смерти15.07.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Луканин Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова-Луканина Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1977