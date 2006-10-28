Диамонт Альберт Диланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диамонт Альберт Диланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2006

Отец: Диамонт Дилан Луисович

Мать: Розештиль София Вольфрамовна

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