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Войняк Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

18.02.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Войняк Анна Ивановна

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Войняк Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Войняк Сильвестр Иванович

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Войняк Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Войняк Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Войняк Андрей Иванович

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Войняк Семен Иванович

Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Иван Николаевич

Смерть
18.02.1899 ст.
Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
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