Войняк Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти18.02.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Войняк Анна Ивановна
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Войняк Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Войняк Сильвестр Иванович
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Войняк Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Войняк Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Войняк Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1899 ст.