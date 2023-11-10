Чолпан (Алтын) Василиса Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Алтын Георгий
Мать: ?
Бракосочетание
12.09.1904
Николаевская церковь м/к 1904г лист-52,зап-20, ГАДО , Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Чолпан Георгий Степанович
Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич
Смерть
Неизвестно