Чолпан (Алтын) Василиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Алтын) Василиса Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Алтын Георгий

Мать: ?

Бракосочетание
12.09.1904

Муж: Чолпан Стефан Николаевич

Николаевская церковь м/к 1904г лист-52,зап-20, ГАДО , Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Чолпан Георгий Степанович

Отец ребёнка: Чолпан Стефан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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