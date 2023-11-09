Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1712 г.р.
Около 1717 г.р.
Около 1722 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Аверий Изотов

Мать ребёнка: не указана

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Яков Изотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Стефан Изотов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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