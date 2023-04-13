Кувшинова (Маричева) Евдакия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Маричева) Евдакия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маричев Иван Алексеевич

Мать: Маричева Наталья Ионовна

Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Кувшинов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Михаил Макарович

Смерть
Неизвестно
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