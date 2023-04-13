Кувшинова (Маричева) Евдакия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маричев Иван Алексеевич
Мать: Маричева Наталья Ионовна
Рождение ребёнка
01.06.1941
Сын: Кувшинов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно