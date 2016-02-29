Мухина (Соколова) Евгения Петровна
Место рожденияСССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти29.02.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Отец: Соколов Пётр Григорьевич
Мать: Гутникова Марфа Наумовна
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.10.1950
Сын: Мухин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Мухин Валентин Васильевич
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Мухин Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Мухин Валентин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
29.02.2016
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: По клинике онкология