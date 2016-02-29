Мухина (Соколова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Соколова) Евгения Петровна

Место рождения

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

29.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: Соколов Пётр Григорьевич

Мать: Гутникова Марфа Наумовна

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.10.1950

Сын: Мухин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Мухин Валентин Васильевич

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Мухин Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Мухин Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Валентин Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
29.02.2016
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: По клинике онкология
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