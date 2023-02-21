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Лавкерт Владимир Готлибович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1930

Дата смерти

04.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930

Отец: Лавкерт Готлиб Лукьянович

Мать: Лавкерт Каролина

Рождение ребёнка
30.10.1949

Сын: Лавкерт Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Лавкерт Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна

Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Лавкерт Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна

Рождение ребёнка
07.09.1955

Сын: Лавкерт Николай Владимирович

Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна

Смерть
04.12.1959
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