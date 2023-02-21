Лавкерт Владимир Готлибович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1930
Дата смерти04.12.1959
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930
Отец: Лавкерт Готлиб Лукьянович
Мать: Лавкерт Каролина
Рождение ребёнка
30.10.1949
Сын: Лавкерт Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна
Рождение ребёнка
21.09.1951
Сын: Лавкерт Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Лавкерт Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна
Рождение ребёнка
07.09.1955
Сын: Лавкерт Николай Владимирович
Мать ребёнка: Миллер Матильда Готгильфовна
Смерть
04.12.1959