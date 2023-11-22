Оксана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Зобов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Зобов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зобов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зобов Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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