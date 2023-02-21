Околелов Тихон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Околелов Степан Тихонович
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Околелов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно