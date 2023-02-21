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Околелов Тихон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Околелов Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Околелов Степан Тихонович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Околелов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Околелов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Околелова Ефимия Савельевна

Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Ефимия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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