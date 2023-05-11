Ляпчев Мирон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпчев Мирон Иванов

Ляпчев Мирон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпчева Параскева Игнатиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпчев Василий Миронов

Мать ребёнка: Ляпчева Параскева Игнатиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпчев Симеон Миронов

Мать ребёнка: Ляпчева Параскева Игнатиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпчев Федор Миронович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
ф16 оп6 д3 стр 53 (лист электронный 096) Исповедные росписи 1912 год с. Пустынное Ляпчев Мирон Иванов 81 год умер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close