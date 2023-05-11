Ляпчев Мирон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ляпчева Параскева Игнатиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ляпчева Параскева Игнатиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
ф16 оп6 д3 стр 53 (лист электронный 096) Исповедные росписи 1912 год с. Пустынное Ляпчев Мирон Иванов 81 год умер