Есакова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Дмитрий Анисимович

Смерть
Неизвестно
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