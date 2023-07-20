Китаева (Короткова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1910
Дата смерти07.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1930
Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович
Рождение ребёнка
18.06.1933
Сын: Китаев Петр Ефтеевич
Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович
Рождение ребёнка
24.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович
Смерть
07.01.1982
Белоусовка