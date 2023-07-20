Китаева (Короткова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Короткова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1910

Дата смерти

07.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Китаев Николай Ефтеевич

Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович

Рождение ребёнка
18.06.1933

Сын: Китаев Петр Ефтеевич

Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович

Рождение ребёнка
24.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Ефтей Поликарпович

Смерть
07.01.1982
Белоусовка
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