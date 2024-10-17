Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Артамон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Клементий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Смерть
Неизвестно