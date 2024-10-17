Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Артамон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Клементий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Смерть
Неизвестно

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