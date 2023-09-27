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Волков Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1941

Отец: Волков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Ролана Ракибовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ролана Ракибовна

Смерть
Неизвестно
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