Волков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1941
Отец: Волков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Ролана Ракибовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ролана Ракибовна
Смерть
Неизвестно