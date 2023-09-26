Дорошенко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974
Рождение ребёнка
12.02.1996
Дочь: Лебедева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2000
Дочь: Дорошенко Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2001
Сын: Дорошенко Трифон Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.2003
Сын: Дорошенко Федор Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно