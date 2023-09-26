Дорошенко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Сергей Владимирович

Дорошенко Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974

Отец: Дорошенко Владимир Федорович

Мать: Дорошенко Ольга Филииповна

Рождение ребёнка
12.02.1996

Дочь: Лебедева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2000

Дочь: Дорошенко Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2001

Сын: Дорошенко Трифон Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.10.2003

Сын: Дорошенко Федор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Елена Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close