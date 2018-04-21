Молоканова (Волгина) Лидия Денисовна
Место рождения
Дата рождения10.12.1937
Дата смерти21.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937
Отец: Волгин Денис
Рождение ребёнка
07.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.04.2018