Молоканова (Волгина) Лидия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоканова (Волгина) Лидия Денисовна

Место рождения

Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.12.1937

Дата смерти

21.04.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937

Отец: Волгин Денис

Мать: Волгина Ефросия Архиповна

Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.04.2018
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