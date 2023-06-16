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Сергеева-Зырянова Татьяна Андреевна
Сергеева-Зырянова Татьяна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1984
Пол
Женский
Отец
Сергеев Андрей Борисович
1961 г.р.
Мать
Купцова-Сергеева Ирина Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1984
Отец:
Сергеев Андрей Борисович
Мать:
Купцова-Сергеева Ирина Николаевна
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