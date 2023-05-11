Вислогузов Егор Никитич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти28.11.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Вислогузов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Вислогузов Борис Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1909
Мать ребёнка: Вислогузова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Вислогузов Григорий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1925
Сын: Вислогузов Тихон Егорович
Мать ребёнка: не указана
Комарово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1954