Вислогузов Егор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВислогузов Егор Никитич

Вислогузов Егор Никитич

avatar

Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

28.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вислогузов Никита

Мать: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Вислогузов Борис Егорович

Мать ребёнка: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Вислогузов Иван Егорович

Мать ребёнка: Вислогузова Марина Егоровна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Вислогузов Григорий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1925

Сын: Вислогузов Тихон Егорович

Мать ребёнка: не указана

Комарово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислогузова Марина Егоровна

Смерть
28.11.1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close