Гадельшин Мират Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшин Мират Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1949

Сын: Гадельшин Айрат Миратович

Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Гадельшина Ралия Миратовна

Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадельшин Ринат Миратович

Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна

Смерть
Неизвестно
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