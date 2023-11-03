Гадельшин Мират Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1949
Сын: Гадельшин Айрат Миратович
Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Гадельшина Ралия Миратовна
Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадельшин Ринат Миратович
Мать ребёнка: Гадельшина Галия Шайдуловна
Смерть
Неизвестно