Девяткина Анисья Семёнова
Место рожденияДавыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Девяткин Кондратий Климентьев
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Старкина Анна Климентьевна
Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович
с. Давыдовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно