Девяткина Анисья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина Анисья Семёнова

Место рождения

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Девяткин Иван Климентьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Девяткин Кондратий Климентьев

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Старкина Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Девяткин Климент Иларионович

с. Давыдовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Климент Иларионович

Смерть
Неизвестно
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