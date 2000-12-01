Гришук (Константинова) Мария Николаевна
Место рожденияг.Бузулук, Оренбургской области
Дата рождения27.01.1913
Дата смерти?.12.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1913
г.Бузулук, Оренбургской области
Рождение ребёнка
08.10.1939
Дочь: Лаптева Нелли Степановна
Отец ребёнка: Гришук Степан Александлрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2000
кремирована в Екатеринбурге, захоронена в г.Верхний Уфалей Челябинская область