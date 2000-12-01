Гришук (Константинова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришук (Константинова) Мария Николаевна

Место рождения

г.Бузулук, Оренбургской области

Дата рождения

27.01.1913

Дата смерти

?.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1913

Отец: Константинов Николай Степанович

Мать: Константинова Екатерина

г.Бузулук, Оренбургской области
Рождение ребёнка
08.10.1939

Дочь: Лаптева Нелли Степановна

Отец ребёнка: Гришук Степан Александлрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришук Степан Александлрович

Смерть
?.12.2000
кремирована в Екатеринбурге, захоронена в г.Верхний Уфалей Челябинская область
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