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Старцев Михаил
Старцев Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Старцов Ларион Евдокимович
1746 г.р.
Мать
Старцева (Холопова) Екатерина Яковлевна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Старцов Ларион Евдокимович
Мать:
Старцева Екатерина Яковлевна
Смерть
1796
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