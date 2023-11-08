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Старцев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Старцов Ларион Евдокимович

Мать: Старцева Екатерина Яковлевна

Смерть
1796
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